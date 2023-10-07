ضبط المتهمين بسرقة سيارة بمطروح

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن مطروح، من ضبط المتهمين بسرقة سيارة في مطروح، وإعادة السيارة المسروقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمىة حيال الواقعة.

كان قسم شرطة مطروح بمديرية أمن مطروح، قد تلقى بلاغا من شخص- مقيم بدائرة القسم- بسرقة سيارته الملاكي حال توقفها أمام مسكنه.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين (سائق وعاطل) وقيامهما بتسليم السيارة لعامل بمحل كاوتش - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية - لتغيير هيئتها وبيعها.

وتم ضبطهم والسيارة المستولى عليها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة السرقة

ويعاقب بالسجن المشدد مع الشغل في الحالات الآتية:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارًا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

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