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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اليوم.. سلة الأهلي راحة بعد التأهل لثمن النهائي بالبطولة العربية

سلة الأهلي
سلة الأهلي

منح الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي اللاعبين راحة من المران اليوم السبت بعد ختام دور المجموعات للبطولة العربية للأندية لكرة السلة والتي تستضيفها قطر في الفترة من 1إلى 12أكتوبر الجاري.

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ويستعد الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي لمواجهة الفتح السعودي مساء غد الأحد في دور الـ١٦ من البطولة العربية للأندية. 
 ويتراس بعثة رجال سلة الأهلي الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، وتضم البعثة كلا من: أوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد الشيحي إعدادًا بدنيًّا واللاعبين: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، أحمد مهيب، يوسف المعداوي.

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