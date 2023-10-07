إنشاء 153 ملعبًا و50 مقرًا إداريًا وتطوير 140 مركز شباب بكفر الشيخ

شهدت الهيئات الشبابية والرياضية بمحافظة كفر الشيخ، طفرة إنشائية كبيرة منذ عام 2014 حتى عام 2023 وفق رؤية 2030، التي وضعتها الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فحرصت المحافظة بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على إحداث طفرة إنشائية بمراكز الشباب، والأندية الرياضية بكل ربوع مصر، ونرصد حجم الإنجاز وتطور الأعمال الإنشائية الجديدة بمراكز شباب وأندية كفرالشيخ على مدار 9 سنوات، في ظل اهتمام الدولة بقطاع الشباب والرياضة كما وكيفاً.

أكد محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، أن الخطة الإنشائية شملت على مدار تلك الفترة إنشاء، وافتتاح 50 مركز شباب بتكلفة 100 مليون جنيه، إنشاء وإنارة 153 ملعب نجيل صناعى منها 24 ملعبا قانونيا و 10 ملاعب تدريبية بقيمة 140 مليون جنيه، كما تم إنشاء 80 سور حول مراكز الشباب والأندية الرياضية لحماية الملاعب وروادها بقيمة إجمالية 150 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ، أنه تم تركيب 7 محولات كهربائية للملاعب القانونية بتكلفة إجمالية تبلغ ستة ملايين جنيه، وشهدت الخطة الإنشائية الداخلية للمديرية رفع كفاءة وصيانة 140 مركز شباب بتكلفة 320 مليون جنية، دعم 196 مركز شباب ونادى رياضى بأدوات رياضية وصالات جيم وألعاب الحدائق الطفل بالهيئات الشبابية والرياضية.

وأكد نورالدين، المبادرة الرئاسية حياة كريمة قدمت في محافظة كفر الشيخ، 18 مركز شباب ما بين إنشاء جديد و تطوير ورفع كفاءة ملاعب ومقرات جديدة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة بقرى مطوبس، كما شهدت إنشاء مدرجات نادى سخا الرياضى و جارى إنشاء مدرجات نادى بلطيم الرياضى بتكلفة 45 مليون جنيه، إنشاء نادى سيدى سالم بتكلفة قدرها 10 آلاف و إنشاء عدد 4 حمامات سباحة بقيمة 50 مليون جنيه.