السبت 07 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أهلي 2006 يكتسح النصر للتصدير بخماسية نظيفة في بطولة منطقة القاهرة

أهلي 2006
أهلي 2006

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 فوزًا كبيرًا على ضيفه النصر للتصدير، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الأولى من بطولة منطقة القاهرة.

إقرأ أيضًا..

txt

أهلي 2008 يستضيف فيوتشر اليوم في بطولة الجمهورية

txt

أهلي 2003 يفوز على إنبي في بطولة الجمهورية


افتتح آدم سمير التسجيل للأهلي وأضاف محمد رضا الهدف الثاني، وذلك خلال الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجل هشام مصطفى الهدف الثالث، قبل أن يسجل محمد أحمد «شيبا» الهدفين الرابع والخامس، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي ٥ - صفر، وحصده أول ٣ نقاط في الموسم.
وبدأ أهلي ٢٠٠٦ المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: بدر الدين وليد.
الدفاع: مازن أحمد - عبد الرحمن النحاس - عبد الله طاهر - أمير علاء.
الوسط: محمد رضا - آدم سمير - يوسف الجندي - هشام مصطفى - فارس الشافعي.
الهجوم: محمد أحمد سعد «شيبا».
وشارك عمر زكريا بدلًا من فارس الشافعي، وعمار وليد حافظ بدلًا من يوسف الجندي، ورمزي يونس بدلًا من محمد رضا، ومحمد طارق بدلًا من عبد الله طاهر، وعمرو محمد بدلًا من هشام مصطفى.
ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي كلا من أحمد خطاب مديرًا فنيًا، وسامح عبد الفضيل مدربًا عامًا، وفتوح محمد مدربًا للحراس، وسيد حجاج إداري الفريق.

مواد متعلقة

إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

الأهلي يرفض عروض عبدالمنعم

اليوم .. سيدات يد الأهلي يواجهن دي جي إس بي على المركز الثالث لبطولة إفريقيا

خالد بيبو يعلق على منافسي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة رامي ربيعة

مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا
الجريدة الورقية