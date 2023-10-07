أهلي 2006 يكتسح النصر للتصدير بخماسية نظيفة في بطولة منطقة القاهرة

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 فوزًا كبيرًا على ضيفه النصر للتصدير، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الأولى من بطولة منطقة القاهرة.

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افتتح آدم سمير التسجيل للأهلي وأضاف محمد رضا الهدف الثاني، وذلك خلال الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجل هشام مصطفى الهدف الثالث، قبل أن يسجل محمد أحمد «شيبا» الهدفين الرابع والخامس، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي ٥ - صفر، وحصده أول ٣ نقاط في الموسم.

وبدأ أهلي ٢٠٠٦ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بدر الدين وليد.

الدفاع: مازن أحمد - عبد الرحمن النحاس - عبد الله طاهر - أمير علاء.

الوسط: محمد رضا - آدم سمير - يوسف الجندي - هشام مصطفى - فارس الشافعي.

الهجوم: محمد أحمد سعد «شيبا».

وشارك عمر زكريا بدلًا من فارس الشافعي، وعمار وليد حافظ بدلًا من يوسف الجندي، ورمزي يونس بدلًا من محمد رضا، ومحمد طارق بدلًا من عبد الله طاهر، وعمرو محمد بدلًا من هشام مصطفى.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي كلا من أحمد خطاب مديرًا فنيًا، وسامح عبد الفضيل مدربًا عامًا، وفتوح محمد مدربًا للحراس، وسيد حجاج إداري الفريق.