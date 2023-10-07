وزير الخارجية الإيطالي يزور تونس لتوقيع اتفاقية لزيادة الهجرة النظامية لبلاده

كشف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، عن اعتزامه لزيارة دولة تونس وذلك لتوقيع اتفاقية لزيادة الهجرة النظامية نحو بلاده.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، إن الأسبوعين الماضيين شهدا تراجعا في أعداد الوافدين من المهاجرين غير النظاميين المنطلقين من السواحل التونسية، حسبما نقلت وكالة أنسا الإيطالية.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إن إيطاليا ليست معزولة داخل الاتحاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر بمعالجة الهجرة غير الشرعية، متابعة: "إنني راضية، فنحن بعيدون عن العزلة".

وأضافت ميلوني،"التصور يتطور تجاه حماية تدفقات الهجرة القانونية"، وذلك بعدما توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد إلى اتفاق، يوم الأربعاء، بشأن النص الرئيسي لتنظيم الأزمات في الميثاق الجديد للاتحاد بشأن الهجرة واللجوء، وهو ما وصفه وزير الخارجية ونائب رئيسة الوزراء، أنطونيو تاياني "بنجاح لإيطاليا".

وقالت ميلوني أيضًا إن إيطاليا "تريد أن يكون هناك نهج غير أبوي" تجاه أفريقيا، داعية إلى "أوروبا التي تؤمن بها ككل".

وأوضحت ميلوني أيضًا أنها من المقرر أن تعقد اجتماعًا ثنائيًا مع المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم الجمعة، مضيفة، "ستكون فرصة لمناقشة كيفية إحراز تقدم خاصة في البعد الخارجي" لإدارة الهجرة من خلال تعزيز التعاون مع بلدان المنشأ والعبور".

وقد زار نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، المملكة العربية السعودية الأربعاء الماضي، وكشف عزم بلاده تشجيع الاستثمارات المتبادلة مع السعودية.

وقال تاياني، في مؤتمر صحفي من الرياض، "سيتم تخصيص هذين اليومين في المملكة العربية السعودية لعلاقاتنا الثنائية، وسيكون هناك وزراء إيطاليون آخرون سيأتون إلى هنا لتعزيز هذه العلاقات".

وتابع "نعتزم تشجيع الاستثمارات الإيطالية في المملكة العربية السعودية، ولكننا أيضًا على استعداد للترحيب بمزيد من الاستثمارات السعودية في بلادنا. ويمكننا أيضًا أن نفعل المزيد من وجهة نظر ثقافية".

أكد وزير الخارجية الإيطالي أن بلاده لديها ثقة كبيرة في الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في تحقيق الاستقرار في أفريقيا، مشيرًا إلى "إنها دولة تستثمر الكثير في القارة ولدينا مصلحة مشتركة".

وتسعى الحكومة الإيطالية، بقيادة اليمينية جورجيا ميلوني، إلى إطلاق "خطة ماتي" للاستثمار في القارة الأفريقية لخلق بيئة مواتية تمهد الطريق لوقف تدفقات الهجرة غير الشرعية ومغادرة المهاجرين من دول المنبع.