سويلم: مشروعات شرم الشيخ للحماية من السيول بتكلفة 1.5 مليار جنيه

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١٠/٧ منظومة حماية مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء من أخطار السيول.

وصرح الدكتور سويلم أن هذا المشروع يعد الأضخم من نوعه في مجال الحماية من أخطار السيول علي صعيد كافة محافظات مصر، وتم تنفيذه بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة تناهز الـ ١.٥٠ مليار جنيه، حيث يسهم هذا المشروع الضخم فى تخفيف مخاطر السيول والعواصف المطرية على مدينة شرم الشيخ ومنشآتها الحيوية والقرى والمنتجعات السياحية.

وأشاد الدكتور سويلم بمجهودات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تنفيذ هذا المشروع العملاق، والذى يوضح اهتمام الدولة المصرية الكبير بملف السيول، وتوفير الحماية للمواطنين والمنشآت من أخطار السيول، مشيرا للتنسيق الدائم بين أجهزة الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى العديد من مشروعات الموارد المائية بالمحافظات المختلفة.

وأضاف أن أعمال الحماية تتألف من ١٥ بحيرة صناعية و ٩ سدود بطاقة تخزينية إجمالية ٦.٦٠ مليون متر مكعب، بالإضافة إلى ١٠ حواجز توجيه، و ١٣ بربخ خرسانى عند التقاطعات مع الطرق الرئيسية، و ١٣ قناة صناعية لتصريف مياه الأمطار بإجمالي أطوال تناهز الـ ٦٠ كيلو مترا.

وتفقد الدكتور سويلم كل من بحيرة ٢ وبحيرة ٣ (بأبعاد ٨٠٠ متر ٧٠٠ متر وعمق ٦ أمتار وبسعة تخزينية ٩٠٠ ألف متر مكعب) كما تفقد قناة رقم ١٠ والتى يصل طولها إلى ١٩ كيلومترًا وبعرض ١٥ مترا وارتفاع ٣ أمتار، وتفقد سد رقم ٧ (بطول ٨٠٠ متر وعرض ٤٢ مترا وارتفاع ١٠ أمتار وبسعة تخزينية 2.6 مليون متر مكعب) .

كما تفقد الوزير سد رقم ٧ (بطول ٨٠٠ متر وعرض ٤٢ مترا وارتفاع ١٠ أمتار وبسعة تخزينية ٢.٦٠ مليون متر مكعب).