حلقة نقاشية حول "مشكلات السياحة وحلولها" في الأقصر

نظمت كلية السياحة والفنادق بقيادة الأستاذ الدكتور صابرين عبدالجليل عميد الكلية، حلقة نقاشية عن اليوم العالمي للسياحة داخل كلية الفنون الجميلة بالأقصر وذلك بمشاركة كل من و وحدة تكافؤ الفرص برئاسة نورا أحمد عثمان، و منصة أيادى مصر بديوان عام محافظة الأقصر برئاسة نجوى علي، بقيادة الأستاذ الدكتور أحمد محيى حمزة عميد الكلية، والمجلس القومى للمرأة ممثلاً عنه دكتورة عفاف عبد الباسط.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة هدى المغربى سكرتير عام المحافظة، وإشراف الأستاذ الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر.

شارك في تلك الحلقة محاضرا كلا من:-



أستاذ فكري حسن، عالم المصريات ومدير برنامج التراث بالجامعة الفرنسية بالقاهرة،

الأستاذ الدكتور صابرين عبد الجليل عميد كلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر، ومحمد عثمان الخبير السياحي ورئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر والدكتور حسن رفعت عضو هيئة تدريس بكلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر.

تضمنت الحلقة النقاشية الحديث عن مشكلات السياحة في مصر بشكل عام والسياحة في محافظة الأقصر بشكل خاص والتي سوف تسعي المنظمات المسئولة لوضع حلول لمواجهتها، وعلى هامش تلك الفاعليات تم افتتاح معرض للمشغولات اليدوية والحرف التراثية والتى قامت بتنفيذها منصة أيادى مصر ووحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر.

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حضر الحفل الدكتور إبراهيم رمضان رئيس هيئة تنمية الصعيد وثناء عبده العريان مدير قاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر، والأستاذ الدكتور قرشى سعد عضو هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة، وسمية رزيقى عضو هيئة التدريس بكلية السياحة والفنادق والدكتور فتحى ياسين مدير عام آثار مصر العليا ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر والطلاب والمعيدين بالجامعة والمرشدين السياحيين.