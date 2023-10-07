جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا صاروخيًا مُكثفًا على شمال غزة

شن "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، قصفًا صاروخيًا مُكثفًا على شمال غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.

ومُنذ وقت قليل، شنت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال غارة جوية على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية إٍسرائيلية، اليوم السبت، وقوع 22 قتيلًا و545 جريحًا بينهم 70 في حالة خطرة، وهناك عدد غير معروف من المفقودين.

وأكدت الإذاعة العبرية، أنه تم حشد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط من قطاعات الجيش كافة وتعزيزات على الحدود مع لبنان.

الخارجية الفلسطينية تُصدر بيانًا عاجلًا بشأن المواجهات بين الاحتلال وحماس:

علقت "وزارة الخارجية الفلسطينية"، في بيان صدر عنها، على اندلاع المُواجهات بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.

وقالت الوزارة في بيانها: "لطالما حذرنا مرارًا وتكرارًا من عواقب انسداد الأفق السياسي، وعدم تمكين الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في تقرير مصيره ودولته، كما حذرنا أيضًا من عواقب الاستفزازات والاعتداءات اليومية واستمرار إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال، والاقتحامات للمسجد الأقصى والأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية".

وشددت الوزارة الفلسطينية، على أن "ما يوفر الأمن والاستقرار والسلام في منطقتنا، هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط 1967، والاعتراف بحق الشعب في الاستقلال والسيادة".

وأشار البيان إلى "تملص إسرائيل من الاتفاقيات الموقعة، وعدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، أدى إلى تدمير عملية السلام، وغياب حل للقضية الفلسطينية بعد 75 عامًا من المعاناة والتشرد".