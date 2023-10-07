السجن المشدد 6 سنوات لسائق بشرم الشيخ للاتجار في المخدرات

أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء، اليوم السبت، حكمها بمعاقبة سائق تاكسي بشرم الشيخ بالسجن المشدد 6سنوات وغرامة 100 ألف حنيه، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرات بكل أنواعها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن منيع رئيس المحكمة بشرم الشيخ، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعماد الدين حمدى عبدالعزيز، وأيمن صلاح غباشى، وسكرتارية محمد عبدالستار سكرتير التحقيق.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 7يونيو الماضى عندما وردت معلومات إلى المقدم محمد عبدالسلام، من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة السويس وسيناء تفيد بقيام المتهم نادى حافظ الإمام 46سنة مقيم الرويسات بالاتجار فى المواد المخدرة بكل أنواعها مستغلا عمله كسائق تاكسى، ويقوم بترويج المواد المخدرة على عملائه من المتعاطين والمدمنين لتلك المواد المخدرة، أمام القرى السياحية والفنادق والشوارع العامة، مستخدما فى ذلك السيارة رقم 5231تاكسى أجرة شرم الشيخ، بقصد التمويه والهروب من أعين رجال المباحث.

وتم التأكد من صحة المعلومات وصدور إذن النيابة العامة، لضبط المتهم ومايحوزة من مواد مخدرة.

وتم عمل كمين للمتهم، وتمكن المقدم محمد عبدالسلام، والنقيب أحمد صيام معاون مباحث القسم، من ضبط المتهم وبحوزته 2فرش حشيش، وعلبة سجائر مملوءة بلفافات بها مسحوق أبيض يشبه الكوكاين، ومبلغ 1200جنيه، و5دولار و10يورو، و20دينار أردنى، وسلاح أبيض "كتر".

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة البيع، والسلاح الأبيض لتقطيع المواد المخدرة "الحشيش".

وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 4392لسنة 2023، وبعرض المتهم على النيابة، قرر محمود عطاالله وكيل النائب العام بشرم الشيخ، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد، وإرسال المواد المخدرة للمعمل الكيميائي للتأكد من المسحوق الأبيض أنه لمادة الكوكاكين.

وقرر قاضى المعارضات تجديد حبس المتهم 15يوما. وإحالة القضية إلى المستشار عمر شاهين المحامى العام لجنوب سيناء، الذى أحال القضية إلى محكمة الجنايات، وقيدت برقم 613لسنة 2023 كلى جنوب سيناء.

وبجلسة اليوم بمحكمة جنايات جنوب سيناء أصدرت حكمها المتقدم.