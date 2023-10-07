ختام ورشة عمل تطوير أداء مقدمي خدمات المواطنين بمحليات الأقصر

اختتمت أعمال ورشة عمل مع رؤساء ونواب المراكز والمدن وعلى مدار 3 أيام بمحافظة الأقصر، فى إطار التعاون المثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظة الأقصر فى مجال تطوير أداء مقدمى خدمات المواطنين بالمحليات، وبرعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.



وأوضح سيد محمد أسماعيل مدير مركز التدريب بالأقصر، أن المهندس محمد أيمن عمران أخصائى دعم فنى بوزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية تناول عدة موضوعات ضمن جدول أعمال ورشة العمل، وكان على رأسها توضيح دور المنظومة فى توفير بيئة حضارية لتقديم الخدمة بشكل ميسر من خلال تبسيط الإجراءات وتعدد قنوات تقديم خدمات المواطنين بالمحليات من خلال ( البوابة الإلكترونية، والسيارة المتنقلة ، والمراكز التكنولوجية)، والتعريف بأهم دورات العمل والجهات المشاركة بها، وأهمية الاعتماد على المنظومة فى المخاطبات الداخلية والخارجية، وكيفية الأستفادة من التقارير ومؤشرات الإداء التى توفرها المنظومة للمتابعة والرقابة لتحسين الإداء، أهمية حوافظ التوريد (37) والإيصالات المميكنة (33) فى ظل الشمول المالى.

جاء ذلك بحضور العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ولجنة متابعة أعمال المراكز التكنولوجية.



ومن جانبه أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على أهمية تدريب مقدمى خدمات المواطنين وتنمية المهارات الفنية والشخصية لديهم وذلك لضمان تقديم خدمات ذات جودة ودقة عالية تليق بالمواطنين بجانب تطوير منظومة سير الأعمال للتأكد من أنجاز الإجراءات بأسرع وقت دون وجود أخطاء.