الري: مشروع جديد للحماية من أخطار السيول بتكلفة 1.5 مليار جنيه

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى: المشروع المائى الجديد يخفف من مخاطر السيول والعواصف المطرية على مدينة شرم الشيخ ومنشآتها الحيوية والقرى والمنتجعات السياحية، حيث تم تنفيذه بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة تناهز الـ ١.٥٠ مليار جنيه.

وأضاف " سويلم " أن أعمال الحماية تتألف من ١٥ بحيرة صناعية و ٩ سدود بطاقة تخزينية إجمالية ٦.٦٠ مليون متر مكعب، بالإضافة إلى ١٠ حواجز توجيه، و ١٣ بربخ خرسانى عند التقاطعات مع الطرق الرئيسية، و ١٣ قناة صناعية لتصريف مياه الأمطار بإجمالى أطوال تناهز الـ ٦٠ كيلو مترا.

وتفقد " سويلم " كل من بحيرة ٢ وبحيرة ٣ (بأبعاد ٨٠٠ متر و ٧٠٠ متر وعمق ٦ أمتار وبسعة تخزينية ٩٠٠ ألف متر مكعب).

وأيضاً قناة رقم ١٠ والتى يصل طولها إلى ١٩ كيلومترا وبعرض ١٥ مترا وارتفاع ٣ أمتار. وكذلك السد رقم ٧ (بطول ٨٠٠ متر وعرض ٤٢ مترا وارتفاع ١٠ أمتار وبسعة تخزينية ٦.٢٠ مليون متر مكعب).