حبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.. القانون يتصدى لـ"سارقي" التيار الكهربائي

قد يتبادر إلى أذهان البعض، أن نصوص القانون لا تحتوي في طياتها تصنيفًا دقيقًا لكل أنماط جرائم السرقة، فالمبدأ الثابت أن السرقة جريمة مؤثمة شرعًا وقانونًا، وقد يتفاوت حجم العقوبة في واقعة بالمقارنة بأخرى، إلا أن استدعاء الجريمة لابد وأن يعقبه عقاب رادع.

وتُعد وقائع سرقة التيار الكهربائي، بين أكثر المخالفات انتشارًا، ظنًا من مرتكبيها بسهولة إفلاتهم من العقاب، ولكن يبدو الواقع مغايرًا لأن القانون المصري حدد عقوبة مثل ذلك النوع من الجرائم.

في البداية يتحتم إثبات واقعة سرقة التيار الكهربائي من خلال تصوير واقعة الضبط بكاميرا تحدد التاريخ والوقت وتكون في عهدة الفني التابع للشركة القابضة للكهرباء، وتحديد هوية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يتضمن التقرير وصفًا دقيقًا للواقعة، بالإضافة إلى حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

الخبير القانوني عمرو سليم، يقول إن قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2025 تضمن في المادة رقم 71 أن كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

كما أشار في الوقت ذاته، إلى أنه في حالة تكرار تلك الجريمة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن عام وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه.