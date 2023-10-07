السيطرة على حريق في كنيسة مارجرجس بالفيوم

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالفيوم من السيطرة على حريق في كنيسة مارجرجس بمدينة إبشواي، دون وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بنشوب حريق محدود بكنيسة مارجرجس بمدينة إبشواي، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، إلى مكان الحريق وتبين أن حريق محدود شب داخل الكنيسة وتم السيطرة عليه دون وجود إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث آخر

كما أصيب 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة -أسيوط الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة- أسيوط الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 12 شخصًا من الركاب، تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.