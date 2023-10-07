المُقاومة الفلسطينية تقصف ثاني أكبر محطة كهرباء في إسرائيل

نجحت عناصر"المُقاومة الفلسطينية" في قطع الكهرباء عن بعض البلدات الإسرائيلية، وكذلك إلحاق الضرر بقطاع الاتصالات الخليوية، حسبما أفادت قناة الميادين، اليوم السبت.

وذكرت "الميادين"، أن ثاني أكبر محطة توليد كهرباء في "إسرائيل" تعرضت لهجوم بالصواريخ.

وأشارت القناة ذاتها إلى نشوب حريق كبير مقابل موقع "زيكيم" العسكري.

كانت عشرات الحرائق اشتعلت منذ ساعات الصباح في مستوطنات غلاف غزة.

اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية:

شهدت مدينة القدس الشرقية اشتباكات "عنيفة" بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حسبما أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم السبت.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم السبت أن عناصر المقاومة الفلسطينية تتجول في كل المُستوطنات القريبة من قطاع غزة.

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية، عن حشد عشرات آلاف من جنود الاحتياط من قطاعات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن المقاومة الفلسطينية تُسيطرعلى 7 مستوطنات حدودية مع قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أُصيب "قائد عسكري إسرائيلي كبير"، خلال تبادل إطلاق النار مع مُسلحين اقتحموا الأراضي الإسرائيلية، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت.