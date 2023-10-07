تموين الشرقية: ضبط 3400 علبة سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد، مدير عام الرقابة بالشرقية، بالاشتراك مع قطاع وسط الشرقية وذلك بناءً على المعلومات الواردة إلى المديرية، والتي تفيد قيام بعض التجار بتجميع كميات كبيرة من السجائر المحلية والأجنبية بناحية الإبراهيمية، بهدف الاحتكار وإعادة بيعها بالسوق السوداء، بقصد التربح غير المشروع.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين للتجار أحدهما بناحية الحبش والآخر بناحية مدينة الإبراهيمية أرقام 6043 /6042 لسنة 2023 جنح الإبراهيمية، وتم التحفظ على عدد 3400 علبة سجائر محلية وأجنبية، قام التجار بتجميعها بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.