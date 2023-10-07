العناية الإلهية تنقذ عشرات الأطفال من الموت إثر نشوب حريق هائل بالإسكندرية

انقذت العناية الالهية العشرات من الاطفال والمواطنين من الموت المحقق اثر نشوب حريق هائل باحد المكاتب بمنطقة كرموز بغرب الاسكندرية ، تبين اثناء توجه العديد من الطلاب للمكتبة لطباعة المذكرات الخاصة بهم للدراسة فؤجى بدخان وحدوث حريق يلتهم جميع اجزاء المكتبة

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ما أسفر عن التهام محتويات المكتبة بالكامل، وذلك دون حدوث أي إصابات، فيما رجحت التحريات المبدئية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائى.

كان قد تلقى امدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مامور قسم شرطة كرموز بورود بلاغ لشرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بمحل «أدوات مكتبية» أمام مسجد الميري بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم برفقة قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين نشوب حريق هائل وتصاعد ألسنة الدخان والنيران بالمكتبة المشار إليها، ما تسبب في التهام النيران لمحتوياتها، دون إصابات.