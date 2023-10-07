الصحة الفلسطينية تفرض حالة الطوارئ في أعقاب العدوان الإسرائيلي

قررت وزيرة الصحة الفلسطينية، "مي الكيلة"، فرض حالة الطوارئ في كافة المستشفيات، ووجهت مستودعات الوزارة وبنوك الدم بإمداد المستشفيات بالمستلزمات الطبية اللازمة والأدوية ووحدات الدم، حسبما أفادت "وسائل إعلام فلسطينية"، اليوم السبت.

وقالت الوزيرة في بيان صادر عن الوزارة: "مستشفيات الضفة الغربية كافة جاهزة لاستقبال الجرحى من قطاع غزة جراء العدوان الذي يشنه الاحتلال على القطاع".

من ناحية أخرى، وصلت أكثر من 500 إصابة إلى "المستشفيات الإسرائيلية"، بينها إصابات حرجة وخطرة، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت.

وذكرت مصادر صحية إسرائيلية، أن عدد المتوفين جراء قصف المقاومة الفلسطينية لتل أبيب منذ صباح اليوم السبت وصلت إلى 22 حالة.

كما أكدت الإذاعة العبرية، أنه تم حشد عشرات آلاف من جنود الاحتياط من قطاعات الجيش كافة وتعزيزات على الحدود مع لبنان.

تل أبيب تُعلن مقتل 22 إسرائيليًا على الأقل في هجوم حماس:

لقي 22 إسرائيليًا على الأقل مصرعهم في هجوم حماس، فيما تدور اشتباكات في 7 مواقع على الأقل بمُستوطنات غلاف غزة، حسبما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت.

يأتي ذلك، بينما تمكن المقاتلون الفلسطينيون من اقتحام عدد من مستوطنات غلاف قطاع غزة، في عملية أطلق عليها اسم "طوفان الأقصى".

وبدأت العملية، وفق القائد العام لكتائب القسام بإطلاق 5 آلاف صاروخ خلال نصف ساعة، أصابت أهدافًا مباشرة في المستوطنات وتل أبيب، وأدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين على الأقل وجرح العشرات.