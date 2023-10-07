السبت 07 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

فك واجري.. سقوط لصوص الأعمدة الحديدية بالقاهرة

لصوص الأعمدة الحديدية
لصوص الأعمدة الحديدية بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى سرقة الأعمدة الحديدية "بأسلوب الفك"، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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سقوط تشكيل عصابي تخصص في النصب وتزوير الأختام الحكومية

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سقوط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار في المواد المخدرة


يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (لوحة إرشادية "مجهولة المصدر" - مفك).

 

وبمناقشته عن مصدرهاإعترف بسرقتهامن إحدى المناطق بدائرة القسم بأسلوب "الفك" بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزته وأقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الأعمدة الحديدية بذات الأسلوب.

 

اعترافات المتهم 

 واعترف المتهم بارتكاب العديد من وقائع السرقة والتصرف فى المضبوطات بالبيع لدى (مالك مخزن – كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة سيئ النية "له معلومات جنائية").

 

تم ضبطه وعُثر بداخل المخزن على (عدد من الأعمدة الحديدية "مجهولة المصدر").

 

 وبمواجهته أقر بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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