وزيرة الهجرة تدعو أبناء المصريين بالخارج الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر بتسجيل فيديو لأغنية وطنية

دعت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أبناء المصريين بالخارج بالاحتفال بشكل مختلف هذا العام بذكرى انتصار أكتوبر، بتسجيل فيديو لمدة دقيقة أو دقيقة ونصف الدقيقة لأغنية وطنية احتفالا بهذه المناسبة العظيمة وبأبطال قواتنا المسلحة، مما لاقى قبولًا كبيرًا لدى أبنائنا بالخارج، واستجابة سريعة منهم للمشاركة في هذه الاحتفالات.

وأكدت السفيرة سها جندي أن أبناء مصر بالخارج يكنون كل الولاء والانتماء لوطنهم الأم ويحرصون على تربية أبنائهم على حبه، ويصرون على التحدث معهم باللغة العربية، وهذا من نستهدفه من خلال المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، وخصوصا بالمرحلة الثانية التي يتم التركيز فيها على تاريخنا العريق وهويتنا وثقافتنا.

وزيرة الهجرة: تاريخ مصر مليء وثري بالأحداث الجلل

وأضافت الوزيرة أن تاريخ مصر مليء وثري بالأحداث الجلل، ومنها انتصارات أكتوبر المجيدة والتي استردينا بها أغلى قطعة على أرض مصر سيناء الحبيبة أرض الفيروز، معربة عن سعادتها بمشاركات أبنائنا بالخارج احتفالا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر الغالية على قلوبنا جميعا، حيث تم إعداد فيديو لكل المشاركات لنحتفل سويا بهذه المناسبة السعيدة.



وقد احتفلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع أبناء المصريين بالخارج، باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" للحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية لأبناء المصريين بالخارج.

وزيرة الهجرة تهنئ الجاليات بالخارج بذكرى انتصار اكتوبر

وتقدمت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة إلى الجاليات المصرية حول العالم، بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصار أبطالنا وجنودنا البواسل في ملحمة السادس من أكتوبر عام 1973.

وأكدت وزيرة الهجرة عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على الفيسبوك:"كل التحية لأبطال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداء لمصر، وكل عام ومصر بقوة وسلام وأمان في ظل جيش يحميها وأبطال يذودون عنها .. وكل عام وأنتم بخير".