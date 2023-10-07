مدير تعليم نجع حمادي يشهد احتفال القديس جرجس الإبتدائية بعيد المعلم

تفقد أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم السبت، يرافقه محمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، مدرسة القديس جرجس الابتدائية، وشهدا طابور الصباح وتحية العلم، والاحتفال بعيد المعلم، وذكري المولد النبوي الشريف، وذكري نصر أكتوبر المجيد.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بضرورة المتابعة اليومية سير العملية التعليمية بالمدارس.

و في كلمته بالإذاعة المدرسية، هنأ المدير العام، إدارة المدرسة والمعلمين والعاملين والتلاميذ، ببدء العام الدراسي الجديد، والمناسبات الدينية والقومية المتزامنة، مع بداية العام الدراسي الجديد، متمنيا التوفيق والتفوق للتلاميذ، والسداد للزملاء المعلمين والعاملين بالحقل التعليمي.

وشدد المدير العام، علي ضرورة رفع علمي جمهورية مصر العربية ومحافظة قنا، في واجهة المدرسة والمنشآت التعليمية و تجديدهما لتظهر المؤسسة بشكل حضاري، وتأدية تحية العلم كل يوم دراسي بالقواعد والضوابط المنظمة لتعزيز حس الولاء والإنتماء للوطن .

وتفقد المدير العام، الفصول الدراسية بالمدرستين، القديس جرجس الابتدائية، والإعدادية، وتابع السجلات المدرسية، وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات، منبها علي مراجعة تطبيق القرار الوزاري ٢٠٢ لسد العجز في هيئات التدريس، واكتمال الأنصبة للمعلمين مع مراجعة سجلات الأمن بالمدارس، والتأكد من تواجد مسئول الأمن وتحديد هوية الزائرين وتوقيعهم بالتوقيتات الفعلية و إحكام إغلاق الأبواب عقب دخول الطلاب.

وأكد علي ضرورة رصد الغياب اليومي، و متابعة الإشراف على الفناء، والأدوار، و نظافة دورات المياه، و التخلص الآمن من المخلفات و الرواكد .