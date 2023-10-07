الأمن العام يضبط تاجر حشيش وهيروين بالشرقية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما حائزى والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومتجرى المواد المخدرة شن قطاع الأمن العام حملة مكبرة بمديرية أمن الشرقية لضبط تجار المخدرات، والحارجين عن القانون.

ونجح قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية في ضبط (عاطل - له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر صقر وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار - مبلغ مالى).

اعترافات المتهم

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لتأمين نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى حصيلة بيعه للمواد المخدرة، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر شهدت قرية شطورة بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج إنهيار منزل قديم مكون من طابقين مبني بالطوب الأحمر والطمي ومسقوف بالخرسانة مأهول بالسكان دون حدوث إصابات بشرية وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طهطا بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بحدوث إنهيار منزل بناحية شطوره / دائرة المركز دون مصابين .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ البري وبالفحص تبين إنهيار منزل مكون من طابقين مبني بالطوب الأحمر والجير والطمي ومسقوف بالخرسانه علي مساحة 100 متر ملك "بخيتة . م . ا . م" 70 سنة ربة منزل ومقيمه بذات الناحية مأهول بالسكان ولـم ينجم عن ذلك ثمة إصابات .

وبسؤال مالكة المنزل قررت بمضمون ما سبق وعللت سبب الانهيار لقدم المنزل .

تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لاتخاذ اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .







