صحة قنا تعقد اجتماعًا موسعًا لمديري المستشفيات والإدارات الفنية

عقد الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا ضم مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية وعددًا من مديري الإدارات المعنية بالمديرية.

وخلال الاجتماع الذي حضره الدكتور أشرف الأحمر، وكيل المديرية، ناقش الدكتور محمد بدران العديد من الأمور ومنها:

عرض خطة العمل المستقبلية بالمستشفيات لمدة ثلاثة شهور، ومدى الالتزام بإرسال بيانات الأعطال وبيان الأنظمة الكهروميكانيكية.

فضلًا عن تكليف نواب لمديري المستشفى للتسجيل الطبي وتنسيق الطوارئ والقوى البشرية والشؤون المالية، وعرض معدلات تركيب اللولب بعد القيصرية، ومناقشة توافر المستلزمات الطبية والتنسيق المستمر بين المستشفيات لحالات الطوارئ والحالات الحرجة.

كما تمت مناقشة تفعيل سياسات برنامج مكافحة العدوى بالمستشفيات، ومراجعة عقود الاستعانة بالأطباء والعمل على الانتهاء من مستحقات الشراء الموحد.

وكذا التأكيد على الصيانة الدورية لأجهزة الغسيل الكلوي بوحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات، والحرص على التخلص من النفايات الخطرة بالمستشفيات بصورة دورية وفق الخطة الموضوعة للمستشفيات.

هذا وأكد الدكتور محمد بدران على تذليل كل معوقات التشغيل بالمستشفى ليتسنى حصول المواطنين المترددين على المستشفيات، وفق توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان واللواء أشرف غريب، محافظ قنا.