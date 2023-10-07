إنشاء مشروعات عملاقة لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

مشروعات مياه الشروب والصرف الصحي تعيدان التوازن البيئي لمحافظة سوهاج، وتحقق أحلام البسطاء من السوهاجية داخل القرى الأولى بالرعاية من خلال توفير كوب مياه نظيف، بعد أن كان الغالبية محرومين منه لعقود طويلة، والحلم تحقق أيضا من خلال ضمان وجود بيئة صحية نظيفة، بدون أمراض من خلال مشروعات الصرف الصحي التي حافظت بشكل كبير على سلامة البيئة، وحلت محل الآبار "الطرنشات" التي يحفرها المواطنين داخل منازلهم وحلت محل الأيسونات اتى كانت تضر بالمياه الجوفية، وتؤثر فى صحة المواطنين وتصيبهم بالعديد من الأمراض المزمنة وعلى رأسها الفشل الكلوي.

وفي محافظة سوھاج تتحدث الإنجازات عن نفسها من خلال مشروعات عملاقة ليست بالمدن فقط ولكن وصلت النجوع والقرى حيث تم خدمة القرى والمراكز والمدن بمشروعات بلغت قيمتها حوالي 30 مليار جنيه لتلبية احتياجات المواطنين المائية ولزيادة المخدومين بخدمة الصرف الصحي بنطاق المحافظة خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي قطاع مياه الشرب تم إنشاء محطة مياه بيت علام بمركز جرجا وتبلغ تكلفتها 65 مليون جنيه وتخدم 30 ألف نسمة ومشروع محطة مياه الصوامعة شرق بمركز أخميم وتبلغ تكلفتها 93 مليون جنيه وتخدم 40 ألف نسمة ومشروع محطة مياه الأحايوة شرق بمركز أخميم وتبلغ تكلفتها 65 مليون جنيه وتخدم 46 ألف نسمة ومشروع توسعات محطة مياه سوهاج غرب السطحية المرشحة بمدينة سوهاج وتبلغ تكلفتها 580 مليون جنيه وتخدم 600 ألف نسمة ومشروعات مياه الشرب التى تأتى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة والتى ينفذها الهيئة الهندسية بسبعة مراكز تخدم 3.3 مليون نسمة بقيمة 1.8 مليار جنيه هذا بالإضافة إلى مشروع وصلات مياه الشرب التى تنفذها الشركة ويستفيد منها 980 ألف نسمة بقيمة 178 مليون جنيه.





وكذلك محطة مياه السكساكا السطحية بمركز طما بتكلفة إجمالية بلغت 200 مليون جنيه وتبلغ طاقتها الإنتاجية 85 ألف متر مكعب/ يوم وتخدم 350 ألف نسمة ومحطة مياه شطورة السطحية بطهطا والتي تبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه وتعمل بطاقة تصميمية ‏51‏ ألف متر مكعب لكل يوم وتخدم 300 ألف نسمة ومشروع توسعات محطة مياه نيدة السطحية بمركز أخميم وتبلغ تكلفتها 80 مليون جنيه وتخدم 200 ألف نسمة ومشروع محطة مياه مزاتا والشيخ جبر بمركز جرجا وتبلغ تكلفتها 12 مليون جنيه وتخدم 14 ألف نسمة ومشروع محطة مياه الكتكاتة بمركز ساقلتة وتبلغ تكلفتها 5 مليون جنيه وتخدم 24 آلاف نسمة ومشروع محطة مياه فاوجلى بمركز ساقلتة وتبلغ تكلفتها 15 مليون جنيه وتخدم 11 ألف نسمة ومشروع محطة مياه أولاد الشيخ بمركز دار السلام وتبلغ تكلفتها 15 مليون جنيه وتخدم 10 آلاف نسمة ومشروع محطة مياه الأحايوة شرق المدمجة بمركز أخميم بتكلفة 17 مليون جنيه وتعمل بطاقة تصميمية تبلغ 20 لترا لكل ثانية وتخدم 50 ألف نسمة.

ومحطة مياه الحواويش المطورة رقم 2 بمركز اخميم بتكلفة 7 ملايين جنيه بطاقة تصميمية تبلغ 90 لترا لكل ثانية وتخدم 56 ألف نسمة ومشروع محطة مياه أولاد سالم المرشحة السطحية بمركز دار السلام بتكلفة 255 مليون جنيه والتي تعمل بطاقة تصميمية 60 ألف متر مكعب لكل يوم وتخدم 398 ألف نسمة ومشروع محطة مياه الجوازات المطورة 1 و2 بمركز سوهاج بتكلفة 7 ملايين جنيه بطاقة تصميمية تبلغ 180 لترا لكل ثانية وتخدم 70 ألف نسمة ومشروع محطة إزالة حديد ومنجنيز المدمر بمركز طما بتكلفة 15 مليون جنيه وتخدم 23 ألف نسمة ومشروع محطة مياه المنشاة النقالى والتى تبلغ طاقتها التصميمية 90 لترا لكل ثانية وتبلغ تكلفتها 15 مليون جنيه وتخدم 160 ألف نسمة ومشروع محطة إزالة حديد ومنجنيز المدمر بمركز طما وتبلغ تكلفتها 15 مليون جنيه وتخدم 23 ألف نسمة ومشروع محطة مياه البوحة النقالى بمركز ساقلتة وتبلغ تكلفتها 10 ملايين جنيه وتخدم 10 آلاف نسمة.

وفي الصرف الصحي تم تشغيل عددا من المشروعات الكبرى منها مشروع الصرف الصحي بقرية سلامون بطما بتكلفة 50 مليون جنيه ويخدم 25 ألف نسمة ومشروعات الصرف الصحي بقرى السمطا والحلافي والغنيمية ونجع راجح ونجع أحمد عبد السميع بمركز البلينا بتكلفة 101 مليون جنيه تخدم 20398 نسمة ومشروعي صرف صحي الحلاقى وأم دومة بمركز طما بتكلفة تبلغ 53 مليون جنيه وتخدم 12 ألف نسمة ومشروعي صرف صحي قريتي كويز ومقلد بمركز جرجا بتكلفة 29.8 مليون جنيه وتخدم 3969 نسمة ومشروع صرف صحي نزة الحاجر بمركز جهينة بتكلفة تبلغ 15 مليون جنيه وتخدم 15868 نسمة.

ومشروع صرف صحي نزلة عبدالله بمركز طما بتكلفة تبلغ 15 مليون جنيه وتخدم 1691 نسمة ومشروع صرف صحي حوض التلاتيني بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 15 مليون جنيه وتخدم 1500 نسمة ومشروع صرف صحي عنيبس بمركز جهينة بتكلفة تبلغ 25 مليون جنيه وتخدم 31 ألف نسمة وكذلك مشروع صرف صحي الصلعا بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 43.7 مليون جنيه وتخدم 15 ألف نسمة ومشروع صرف صحي مدينة جهينة بتكلفة تبلغ 80 مليون جنيه ويخدم 62 ألف نسمة ومشروع صرف صحي الحرافشة بمركز جهينة بتكلفة تبلغ 25 مليون جنيه ويخدم 3600 نسمة ومشروع صرف صحي دمنو والمحامدة البحرية بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 63 مليون جنيه ويخدم 22 ألف نسمة ومشروع صرف صحي المزالوة بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 75.6 مليون جنيه ويخدم 19 ألف نسمة ومشروع صرف صحي إدفا بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 200 مليون جنيه ويخدم 42 ألف نسمة.

ومشروع الصرف الصحي بقرية الشوكا بمركز طما بتكلفة تبلغ 83 مليون جنيه ويخدم 17 ألف نسمة ومشروع صرف صحي الغابات بمركز البلينا بتكلفة تبلغ 74 مليون جنيه ويخدم 13 ألف نسمة ومشروع صرف صحي الكوامل والهجارسة وأولاد غريب بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 94 مليون جنيه ويخدم 14 ألف نسمة ومشروع صرف صحي القراقرة والقيصان ونجع أبو حسين والدير القبلي بمركز سوهاج بتكلفة 50 مليون جنيه ويخدم 8 آلاف نسمة ومشروع صرف صحي عرابة أبو الدهب وعرابة أبو عزيز بمركز سوهاج بتكلفة 293 مليون جنيه ويخدم 51 ألف نسمة.





ومشروع محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بأولاد حمزة بمركز المنشاه بتكلفة تبلغ 150 مليون جنيه ويخدم 20 ألف نسمة ومشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالمنشاه وأولاد حمزة بمركز المنشاة بتكلفة تبلغ 250 مليون جنيه ويخدم 350 ألف نسمة ومشروعات الصرف الصحى التى تاتى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة والتى تنفذها الهيئة الهندسية مراكز تخدم 3.3 مليون نسمة بقيمة 25 مليار جنيه هذا بالإضافة الى مشروع وصلات الصرف الصحى التى تنفذها الشركة ويستفيد منها 2.3 مليون نسمة بقيمة 1.5 مليار جنيه وتنفيذ مشروعات إحلال وتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 455 مليون جنيه.



ومشروع الصرف الصحي بقرية الغريزات بالمراغة بتكلفة تبلغ 323 مليون جنيه ويخدم 32 ألف نسمة ومشروعات الصرف الصحي بقرى حاجر مشطا والصفيحة ونزالي داوود والشيخ رحومة بمركز طهطا بتكلفة تبلغ 207 مليون جنيه ويخدم 41 ألف نسمة ومشروع صرف صحى المحاسنة والقرعان وبيت داود ونجع الحيط بمركز جرجا بتكلفة تبلغ 130 مليون جنيه ويخدم 75 ألف نسمة ومشروع المعالجة الثلاثية لمحطة الصرف الصحي بسوهاج غرب بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 198 مليون جنيه ويخدم مدينة سوهاج وقراها ومشروع المعالجة الثلاثية لمحطة الصرف الصحي بقرية الكولا بأخميم بتكلفة 126 مليون جنيه ويخدم مدينة أخميم وقراها ومشروع محطة رفع صرف صحي رقم 3 و 4 بحى الكوثر بتكلفة 50 مليون جنيه ويخدم 16 ألف نسمة ومشروع محطة معالجة صرف صحى ساقلتة بمركز ساقلتة بتكلفة 325 مليون جنيه ويخدم 300 ألف نسمة ومشروع محطة صرف صحي الفرعية بساقلتة بمركز ساقلتة بتكلفة 50 مليون جنيه ويخدم 20 ألف نسمة.