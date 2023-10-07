تجديد حبس خفير بتهة إنهاء حياة سائق في أبو النمرس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، حبس خفير 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بقتل سائق يعمل بمصنع بلاستيك في أبو النمرس .



وكشفت التحقيقات أنه عندما توجه “ السائق” المجنى عليه، لاصطحاب السيارة الخاصة بمالك المصنع المتوقفة بمحل الواقعة، قام “خفير” بالمصنع "له معلومات جنائية" بالاعتداء عليه بالسب والشتم وأطلق أعيرة نارية تجاهه من طبنجة كانت بحوزته، فأحدث إصابته التى أودت بحياته ثم قام الخفير بسرقة السيارة.



واعترف أمام جهات التحقيق بارتكابه للواقعة، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع طلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، كما صرحت بدفن الجثمان، عقب توقيع الصفة التشريحية له، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف ملابسات مقتل سائق يعمل بمصنع بلاستيك بأعيرة نارية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة.



وكان قد تبلغ لمركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة سائق بمصنع للبلاستيك ـ بدائرة المركز وبها أعيرة نارية.



وبالانتقال والفحص، تبين أنه لدى توجه المجنى عليه لاصطحاب السيارة الخاصة بمالك المصنع المتوقفة بمحل الواقعة قام خفير بالمصنع "له معلومات جنائية" بالتعدى عليه بالسب والشتم وأطلق أعيرة نارية تجاهه من طبنجة كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته ثم قام الخفير بسرقة السيارة.



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال استقلاله السيارة المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشاده أمكن ضبط السلاح النارى المستخدم في الواقعة طبنجة "مُبلغ بسرقتها".



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

المتهم بإنهاء حياة سائق مصنع أبوالنمرس: شتمته وضربته بالنار وسرقت السيارة

أدلى خفير بمصنع بلاستيك في منطقة أبو النمرس، باعترافات تفصيلية عن الواقعة أمام جهات التحقيق.

واعترف الخفير أنه يعمل بنفس المصنع لحراسته، ونشبت بينه وبين الضحية خلافات في وقت سابق، ويوم الواقعة اعتدى على المجني عليه بالسب والشتم، وأطلق عليه عيارا ناريا أودى بحياته واستولى على السيارة التي كان يستقلها وفر هاربا.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات واقعة مقتل سائق بأبو النمرس وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (سائق بمصنع للبلاستيك -كائن بدائرة المركز) وبها أعيرة نارية.

بالانتقال والفحص تبين أنه لدى توجه المجنى عليه لاصطحاب السيارة الخاصة بمالك المصنع المتوقفة بمحل الواقعة قام (خفير بالمصنع "له معلومات جنائية") بالتعدى عليه بالسب والشتم وأطلق أعيرة نارية تجاهه من طبنجة كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته ثم قام الخفير بسرقة السيارة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشاده أمكن ضبط السلاح النارى المستخدم فـى الواقعة (طبنجة "مُبلغ بسرقتها").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات مكثفة لمطاردة تكاتك تسير عكس الاتجاه بطريق مسطرد



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن التضرر من قيام بعض قائدي السيارات ومركبات "التوك توك" بالسير عكس الاتجاه بطريق مسطرد المتجه إلى الطريق الدائري "بالقليوبية" ملتمسين تكثيف التواجد المرورى بالمنطقة المشار إليها.

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بالقليوبية بتوجيه حملة مرورية بالمنطقة محل الشكوى للتصدي لتلك الظاهرة وضبط المركبات المخالفة.

وأسفرت جهودها عن (سحب 39 رخصة متنوعة – ضبط "65 مخالفة مرورية متنوعة – 75 مخالفة انتظار خاطئ - 2 مخالفة سير عكس الاتجاه).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات لضبط كل ما يشكل مخالفة.

إيداع الأطفال ضحايا التسول في بولاق الدكرور إحدى دور الرعاية



أمرت النيابة العامة بالجيزة بإيداع الأطفال القصر ضحايا التسول على يد عاطل في بولاق الدكرور، إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه .