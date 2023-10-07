السبت 07 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على عصابة ترويج الحشيش في كفر الشيخ

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

ألقى قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفرالشيخ، القبض على عاملين "لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ"، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,150كيلو جرام -كمية لمخدر الهيروين- فرد محلى وطلقة من ذات العيار).

 

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كما تم ضبط عاطل  "له معلومات جنائية- مقيم  بدائرة قسم شرطة دسوق، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين- سلاح أبيض".

 

عقوبة ترويج المخدرات

 

تنص المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

فيما تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

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