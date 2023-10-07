حسام عاشور والأهلي.. وساطة جديدة لإنهاء الخلاف بينهما

رفض مسؤولو النادي الأهلي التعليق على تصريحات حسام عاشور لاعب الفريق السابق واعتذاره لمحمود الخطيب رئيس النادي على تصرفاته السابقة وعرضه بالاعتزال في مباراة يكون طرفها الأهلي.

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وعلمت (الوفد) أن هناك وساطة جديدة لإنهاء أزمة حسام عاشور من خلال أحد أعضاء مجلس الإدارة السابقين لإقناع مسؤولي الأهلي بحل الأزمة وعودة عاشور مرة أخرى والاعتزال داخل أروقة القلعة الحمراء.

على صعيد متصل ، يختتم الأهلي تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقررة غداً الأحد في الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

ويؤدي الفريق الأحمر تدريباته على ملعب مختار التتش قبل السفر للإسكندرية للمبيت استعداداً لخوض اللقاء الذي يقام على ملعب برج العرب.

ويغيب عن الأهلي رامي ربيعة وصلاح محسن ومحمود متولي وعمرو السولية وكريم وليد (نيدفيد) للإصابة ومحمود عبد المنعم (كهربا) للإيقاف.