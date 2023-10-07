السبت 07 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حسام عاشور والأهلي.. وساطة جديدة لإنهاء الخلاف بينهما

حسام عاشور
حسام عاشور

رفض مسؤولو النادي الأهلي التعليق على تصريحات حسام عاشور لاعب الفريق السابق واعتذاره لمحمود الخطيب رئيس النادي على تصرفاته السابقة وعرضه بالاعتزال في مباراة يكون طرفها الأهلي.

إقرأ أيضًا..

txt

حسام عاشور: تمنيت زيزو وشيكابالا في الأهلي.. وأكرم توفيق خليفتي في الملاعب

txt

حسام عاشور يعتذر للخطيب ويكشف سبب رحيله عن الأهلي

وعلمت (الوفد) أن هناك وساطة جديدة لإنهاء أزمة حسام عاشور من خلال أحد أعضاء مجلس الإدارة السابقين لإقناع مسؤولي الأهلي بحل الأزمة وعودة عاشور مرة أخرى والاعتزال داخل أروقة القلعة الحمراء.

على صعيد متصل ، يختتم الأهلي تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقررة غداً الأحد في الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

ويؤدي الفريق الأحمر تدريباته على ملعب مختار التتش قبل السفر للإسكندرية للمبيت استعداداً لخوض اللقاء الذي يقام على ملعب برج العرب.

ويغيب عن الأهلي رامي ربيعة وصلاح محسن ومحمود متولي وعمرو السولية وكريم وليد (نيدفيد) للإصابة ومحمود عبد المنعم (كهربا) للإيقاف.

مواد متعلقة

الأهلي يرفض عروض عبدالمنعم

يد الأهلي يواجه جي إس كي بنهائي بطولة إفريقيا

اليوم .. سيدات يد الأهلي يواجهن دي جي إس بي على المركز الثالث لبطولة إفريقيا

حسام عاشور: تمنيت زيزو وشيكابالا في الأهلي.. وأكرم توفيق خليفتي في الملاعب

حسام عاشور يعتذر للخطيب ويكشف سبب رحيله عن الأهلي

الاتحاد السكندري يسعي لحل ودي بعد تفاقم أزمة حسام عاشور
الجريدة الورقية