المنشاه تحتفل باليوم العالمي للمعلم وتكريم المتفوقين

نظمت نقابة المعلمين بمركز ومدينة المنشاه جنوب محافظة سوهاج برئاسة محمد أبو الفضل نقيب المعلمين ومدير عام إدارة المنشاه التعليمية احتفالية كبرى بيوم المعلم تقديرا وعرفانا بالدور المهم والحيوي الذي يقدمه المعلمين بكل مدارس الجمهورية عامة ومعلمو الإدارة بصفة خاصة الذين لا يدخرون من جهدهم ولا صحتهم في سبيل الارتقاء بالتلميذ والطالب والعملية التعليمية.





كما حرصت اللجنة النقابية لمعلمي المنشاة برئاسة محمد أبو الفضل خلال حفلها السنوي الاحتفال والاحتفاء بأبناء المعلمين المتفوقين بالشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية ( عام وفني ) باعتبارهم براعم مصر وزهورها وقوتها المستقبلية ليكون ذلك نبراسا مضيئا يسير على هدية الطلاب والطالبات.



وتم تنفيذ الاحتفالية من أجل استمرار التميز العلمي والتفوق التعليمي في المراحل التعليمية المستقبلية وزرع قيم التفوق وحب الوطن ورد الجميل والتأكيد على أن قيم العمل والاجتهاد هى الفيصل في التقدم والازدهار لمستقبل واعد وغد مشرق.

يأتي ذلك فى إطار المسئولية النقابية ودور نقابة المعلمين فى الرعاية الاجتماعية والثقافية والخدمية للمعلمين وأسرهم وهو أقل شىء يقدم لهم عرفاناً وتعظيماً وتقديرًا لدورهم الريادي في العملية التربوية والتعليمية واعترافًا بسمو الرسالة التي يحملوها ويقدموها لأبنائنا الطلاب والطالبات.





حضر فعاليات حفل التكريم محمد أبو الفضل علي نقيب المعلمين ومدير عام الإدارة التعليمية وعزت خلف الكيلاني وكيل الإدارة وكوكبة متميزة من قيادات التعليم بالمنشاه وأولياء الأمور من المعلمين والطلاب المتفوقين.

وتقدم المعلمون بأسمى آيات الشكر والعرفان لنقيب المعلمين وأعضاء اللجنة النقابية لمعلمي المنشاه صانعو السعادة على خروج هذا الحفل بالصورة المشرفة التي نيخر بها الجميع متمنين أن يكون هذا العام الجديد الذي انطلق منذ أيام قليلة عام دراسي جديد مفعم بالإيجابية والتفاؤل حافل بالعطاء مكلل بالنجاح والتفوق.