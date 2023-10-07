الأهلي يرفض عروض عبدالمنعم

أغلق مسؤولو النادي الأهلي الباب نهائياً أمام رحيل المدافع محمد عبد المنعم نجم الفريق بعدما ترددت أنباء حول تلقيه عروض الاحتراف خارج مصر ورغبته في الرحيل خلال شهر يناير المقبل.

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وقال أمير توفيق ، مدير التعاقدات والقائم بأعمال رئيس شركة كرة القدم بالقلعة الحمراء ، إن عبد المنعم لم يتلق أي عروض للرحيل عن الأهلي موضحاً أن اللاعب يقدم أفضل مستوياته مع الفريق وأصبح أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الأهلي والمنتخب الوطني.



وأشار إلى أن عبد المنعم يزداد تألقاً لأنه يشعر بالراحة والسعادة والتقدير من جماهير الأهلي وهو الأمر الذي يجعله يؤدي بشكل ممتاز ويبذل قصارى جهده لتحقيق البطولات مع الفريق.



وترددت أنباء حول وصول عروض سعودية للاعب بجانب اهتمام بعض الأندية الأوروبية بالتعاقد معه ولكن الأهلي أغلق الباب تماماً أمام فكرة رحيل اللاعب في الانتقالات الشتوية القادمة.

في المقابل ، وافق مجلس إدارة الأهلي على توفير رحلة طيران خاصة للفريق الأول لخوض مباراة سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر الجاري في العاصمة دار السلام بافتتاح بطولة الدوري الأفريقي.



وأسند المجلس رئاسة البعثة إلى طارق قنديل عضو مجلس الإدارة على أن يتم توفير رحلات طيران للثلاثي الأجنبي أليو ديانج وعلي معلول وبيرسي تاو للحاق برحلة تنزانيا.



