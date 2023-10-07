رصاص المُقاومة الفلسطينية يُصيب قائدًا عسكريًا إسرائيليًا كبيرًا

أُصيب "قائد عسكري إسرائيلي كبير"، خلال تبادل إطلاق النار مع مُسلحين اقتحموا الأراضي الإسرائيلية، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت.

وقالت مصادر عبرية، إن قائد المنطقة الجنوبية المشرف أمير كوهين أصيب بجروح طفيفة، خلال تبادل إطلاق النار مع المسلحين.

كما أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي أغلق طرقات عدة في المناطق القريبة من قطاع غزة، إلى جانب إغلاق عدة مطارات في البلاد.

ونفذ الجناح المسلح لحركة "حماس"، صباح السبت، عملية مشتركة، شملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "تسلل عدد من الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة"، وطلب من سكان المنطقة المحيطة بقطاع غزة البقاء في منازلهم.

وأضاف: "ستدافع قوات الدفاع الإسرائيلية عن المدنيين الإسرائيليين، وستدفع منظمة حماس الإرهابية ثمنا باهظا لأفعالها".

جيش الاحتلال الإسرائيلي يُطلق عملية عسكرية ضد حماس في غزة

أعلن "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، إطلاق عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حركة حماس في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "الجيش يطلق السيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة".

وكشف أن: "عشرات الطائرات الحربية تشن غارات في مناطق عدة على أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة".