أوقاف الشرقية تنفذ فعاليات القافلة الدعوية الكبرى بمساجد القنايات

أكد الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، قيام المديرية بتنفيذ فعاليات القافلة الدعوية الكبرى بمساجد مدينة القنايات، والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبمشاركة نخبة متميزة من علماء الأزهر والأوقاف.

ولفت إلى أن القافلة ضمت بين أعضائها الدكتور شعبان كفافي العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بالزقازيق وعميد المركز الثقافي الإسلامي بفاقوس وعضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالشرقية، والدكتور محمد شحاته أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، والدكتور عبد الستار عبد البديع استاذ ورئيس قسم الحديث الشريف وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية بفاقوس، والدكتور ناصر عبد الأعلى مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الشرقية.

أوضح الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف، أن فعاليات القافلة الدعوية انطلقت يوم أمس عقب أداء شعائر صلاة الجمعة، وتبعها تنفيذ عدد من الأنشطة الدعوية كمقرأة الجمهور ومقرأة الأئمة، وكذلك المشاركة في النشاط الصيفي للطفل، وتكريم المتميزين منهم في حفظ القرآن الكريم والآداب بمسجد النصر، لافتاً إلى انطلاق القافلة الدعوية يأتي فى إطار اهتمام كل من الأزهر الشريف وزارة الأوقاف بنشر المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.