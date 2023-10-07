ميتروفيتش يقود تشكيل الهلال المتوقع أمام الأخدود بدوري روشن ..وغياب نيمار

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مواجهة سهلة أمام نظيره فريق الأخدود مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري روشن السعودي .

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تنطلق صافرة مباراة الهلال والأخدود فى تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الهلال المتوقع

من المتوقع أن يبدأ خورخي خيسوس المدير الفني للزعيم المباراة بالتشكيل الأتي :

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - كوليبالي - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: محمد كنو - روبن نيفيز - سالم الدوسري - سافيتش - مالكوم.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش

ويذكر أن الهلال يحت لوصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد الأخدود بالمركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.