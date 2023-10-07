السبت 07 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حملة أمنية مُكبرة في دمياط وأسوان

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية  بمُشاركة الأجهزة الأمنية حملة مُكبرة في نطاق مديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

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خلال حملة أمنية.. ضبط 48 كيلو جرامًا من الحشيش بحوزة عاطل بالإسكندرية

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ضبط مرتكب واقعة سرقة خزينة من داخل فيلا بالقاهرة


 

 حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ففي مديرية أمن أسوان، تم ضبط عدد (6) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,150 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين ، الشابو"- عدد من الأقراص المخدرة)، بحوزة 8 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية، وكذا (2 فرد محلى وطلقة لذات العيار) بحوزة 3 متهمين، و تنفيذ عدد (824) حكم قضائى متنوع.

وفي مديرية أمن دمياط، تم ضبط عدد (9) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 9,600 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين) وكذا (6 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 11متهم لـ 7 منهم معلومات جنائية.

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