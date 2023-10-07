حماس تُسيطر على مُستوطنات في غلاف غزة.. جيش الاحتلال يكشف

سيطر مُقاتلون تابعون لـ "حركة حماس"، على عدد من مُستوطنات غلاف غزة، حسبما أفادت قناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت.

يأتي ذلك، بعد إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.

وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا مستوطنة سديروت واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددًا منهم، وأسروا عددًا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية، وعلى معبر إيزر الذي خرج عن السيطرة الإسرائيلية.

عملية السيوف الحديدية:

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على القطاع.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إننا "تعرضنا لهجوم فلسطيني واسع النطاق بحرًا وجوًا وبرًا وتعرضنا لقصف بآلاف الصواريخ".

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن مقاتلي حماس أسروا 35 إسرائيليًا حتى الآن.

وأظهرت فيديوهات فرارًا جماعيًا للمستوطنين.

من جهته، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".