إصابة أكثر من 100 إسرائيلي في هجمات غزة الصاروخية

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بأن المستشفيات في إسرائيل، ذكرت اليوم السبت، أن هناك أكثر من 100 إسرائيلي أصيبوا في الهجمات الصاروخية القادمة من غزة والتي ضربت جنوب ووسط البلاد، بعضهم في حالة حرجة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

مستشفى سوراكا:

وأعلن مستشفى سوراكا في بئر السبع أنه استقبل 80 مصابًا، بعضهم في حالة خطيرة للغاية، بينما أوضح مركز أساف هاروفيه الطبي بالقرب من تل أبيب إنه يعالج 17 جريحًا، اثنين منهم في حالة حرجة وواحد حالته متوسطة، أما البقية فأصيبوا بجروح طفيفة.

مركز كابلان الطبي:

ويعالج مركز كابلان الطبي في رحوفوت 21 مصابًا، من بينهم اثنان في حالة خطيرة ويخضعان لعمليات جراحية.