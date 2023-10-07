تعليم الوادى الجديد يفوز بالمركز الخامس على الجمهورية بمسابقة المبدعين

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم السبت أن قطاع التعليم بمحافظة الوادي الجديد نجح في حصاد المركز الخامس على مستوى الجمهورية بمسابقات النشاط الصيفي للتربية الفنية "التعبير الفنى والتصميم الفنى" جاء ذلك ضمن مسابقات مركز تنمية قدرات المبدعين فى التربية الفنية لصيف 2023 والذي تم تنفيذه بالتعاون وتوجيه عام التربية الفنية بمقر مدرسة الثورة الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الداخلة التعليمية؛ لخدمة الطلاب المبدعين في مجال التربية الفنية طوال فترة الإجازة الصيفية.

وأشار المهندس سيد إلى جهود جميع القائمين على العمل وظهوره بالمظهر اللائق والمشرف أمام لجنة التحكيم الموفدة من وزارة التربية والتعليم .

واضاف وكيل التعليم بالوادي الجديد بان هذ الفوز الرائع لقطاع التعليم بمحافظة الوادي الجديد اتي كنتيجةٍ للجهود المبذولة من قِبل الطلاب والمعلمين في مجال التربية الفنية. حيث شارك الطلاب من جميع المدارس في المحافظة في هذه المسابقات، وقدموا أعمالًا فنية مميزة تعبر عن مهاراتهم وابتكاراتهم الفنية.

تهدف مسابقات النشاط الصيفي للتربية الفنية إلى تطوير قدرات ومواهب الطلاب في المجال الفني، وتشجيعهم على التعبير عن أنفسهم من خلال الفن والتصميم. وتعتبر هذه المسابقات فرصةً ممتازة لاكتشاف المواهب العملية لدى الطلاب وتطويرها، وتشجيع الإبداع والابتكار في مجال التربية الفنية.

وقدم الطلاب أعمالًا في عدة تصنيفات فنية مختلفة، مثل التصميمات الجرافيكية، والرسم، والنحت، والفنون التشكيلية. كانت جميع الأعمال متميزة وتعكس قدرة الطلاب على التعبير الفني بطرق مختلفة وإبداعية.

ويعد هذا النجاح دليلاً على الجهود الكبيرة التي يبذلها قطاع التعليم بمحافظة الوادي الجديد في تطوير وتعزيز التعليم الفني، وتشجيع المواهب الطلابية. فهو يعكس الالتزام القوي بتقديم مناهج تعليمية شاملة ومتميزة في مجال التربية الفنية، وتوفير بيئة تعليمية تحفّز الطلاب على التعلم والتطور.

نحن نهنئ وكيل التعليم بالوادي الجديد وجميع المشاركين في هذه المسابقات على هذا الإنجاز الكبير. نأمل أن يكون هذا الفوز بمثابة حافز إضافي لتعزيز التربية الفنية واستمرار تطويرها في محافظة الوادي الجديد. ونتطلع لرؤية المزيد من الإبداع والتميز في المستقبل.