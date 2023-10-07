نجار مسلح ينهي حياة شقيقته حال عبثه بسلاح ناري بجرجا

استقبل مستشفى جرجا العام ربة منزل في العقد الرابع من عمرها تقيم بناحية نجع الشيخ بقرية خارفة جرجا دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج مصابة برش خرطوش بالصدر أصابها شقيقها حال عبثه بسلاح ناري كان بحوزته أثناء تواجدهما بالمنزل وتوفيت عقب وصولها وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة جرجا من مستشفى جرجا العام بوصول "شرين . ا . م . ع" 40 سنة ربة منزل ومقيمه بناحية نجع الشيخ التابع لقرية خارفة / دائرة المركز مصابه لرش خرطوش بالصدر وتوفيت عقب وصولها .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال افاد والدها "أحمد . م . ع . ا" 64 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء تواجد نجلته المذكورة بالمنزل رفقة شقيقها "محمود . ا . م . ع" 19 سنة نجار مسلح ومقيم بذات الناحية وقيام الأخير بالعبث بسلاح خرطوش كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ نجم عنها إصابتها التي أودت بحياتها ونفي الشبهة الجنائية .





تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو الوارد بالفحص .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .