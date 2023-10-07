مسلحون يختطفون 5 جنود إسرائيليين ويقتادونهم إلى غزة (شاهد)

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، باختطاف مسلحين 5 جنود إسرائيليين، اليوم السبت، واقتادوهم إلى قطاع غزة، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، إذ أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، سقوط 4 قتلى وإصابة آخرين، جراء سقوط صواريخ على بلدة كسيفة.

مركبات عسكرية إسرائيلية:

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات حية تشير إلى استيلاء فلسطينيين على مركبات عسكرية إسرائيلية، وكان المتحدث باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن حالة تأهب الحرب، بعد تعرض إسرائيل لهجمات صواريخ من قطاع غزة، وكذلك تسلل مسلحين إلى الداخل الإسرائيلي.

صفارات الإنذار:

وفي وقت سابق، دوّت صفارات الإنذار، في كامل منطقة غلاف قطاع غزة للتحذير من هجوم صاروخي، جاء ذلك في أعقاب إطلاق المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية مُكثفة من قطاع غزة تجاه غلاف غزة والعديد من المدن في الداخل المُحتل.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن صفارات الإنذار تدوي في مناطق قريبة من قطاع غزة وتل أبيب، للتحذير من هجوم صاروخي.