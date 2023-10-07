بليغ حمدي مجدد الموسيقى في مصر والعالم العربي (فيديو)

قال الإعلامي أحمد عبدالصمد، إن السابع من أكتوبر هو ذكرى ميلاد أحد أعظم المبدعين والمجددين في الموسيقى بمصر والعالم العربي، وهو الملحن العبقري الكبير بليغ حمدي الذي استطاع وضع منهج جديد في عالم الموسيقى تحت عنوان مدرسة بليغ حمدي.

بليغ حمدي

وأضاف "عبدالصمد"، خلال تقديم برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "مدرسة بليغ حمدي طوّرت اللحن العربي وتجعله في مكان آخر ومتقدم ملفت لجميع الأنظار وفي الصفوف الأولى بمدرجات الإبداع".

أم كلثوم

وتابع، أن بليغ حمدي هو الأسطورة المصرية الفنية الذي جعل للأغنية المصرية مذاقا مختلف، مشيرًا إلى أن لحن ووزع أكثر من 260 أغنية لأعظم النجوم، مثل وردة وام كلثوم، وجمع بين الأغاني الرومانسية والأغاني الوطنية والأغاني الدينية.

وواصل: "أي أغنية كانت ملفتة في جيل العباقرة سنجد بصمة بليغ حمدي كانت موجودة فيها، وأول أغنية تخرج للنور لحنها بليغ حمدي تخونوه، يا سعده يا هناه اللي لحن له، فقد كُتب للفنان النجاح وليست الأغنية فقط".

