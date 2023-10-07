انقاذ عدد من المواطنين احتجزوا في "أسانسير" بالفيوم

تمكنت اجهزة الحماية المدنية بالفيوم من انقاذ عدد من المواطنين احتجزوا داخل اسانسير فى برج سكنى بمدينة الفيوم .تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ باحتجاز عدد من المواطنين داخل "أسانسير" في أحد الأبراج السكنية بشارع الدالي التابع لحي الجون بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم.

وعلى الفور هرعت اجهزة الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، حيث تمكنوا من سحب الأسانسير وفتحه وإخراج المحتجزين، دون وقوع اى إصابات ، تم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

انقلاب ميكروباص

وفى حادث اخر اليوم أصيب 12 شخصا في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة -أسيوط ا الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، تم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة- أسيوط الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 12 شخص من الركاب ، تم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان قد أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بعربة الجبل بمركز طامية وتم نقل المصابين الي مستشفي طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بعربة الجبل بمركز طامية، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان المشاجرة، وتبين أن مشادة كلامية نشبت بين أطراف العائلتين بسبب خلافات الجيرة، تطورت الي إشتباكات بين الطرفين وأصيب فيها 4 أشخاص، وتم نقل المصابين الي مستشفي طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.