إصابة 12 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

تعرض 12 شخصاً للإصابة في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص وقع بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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وتلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغاً بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 12 مواطن، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.