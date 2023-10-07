السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 12 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

حادث سير
حادث سير

تعرض 12 شخصاً للإصابة في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص وقع بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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 وتلقت  شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغاً بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 12 مواطن، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

 

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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