السبت 07 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم بسبب عاصفة شمسية (شاهد)

انقطاع الإنترنت
انقطاع الإنترنت

قال المهندس محمد إبراهيم منير، مطور برمجيات وخبير أمن المعلومات، إن هناك عاصفة شمسية بالفعل، ولكنها لا تؤثر على قوة وأتصالات  الأنترنت في العالم كله.

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حقيقة أنقطاع الانترنت

وكشف "منير" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح” المذاع على فضائية “DMC”،  اليوم السبت، حقيقة أنقطاع الانترنت عن العالم بسبب  هذه العاصفة شمسية، موضحا أن وكالة ناسا كذبت كل هذه الشائعات التي تداولها الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي فى العالم أجمع.


أقوي عاصفة شمسية

وأشار إلى أن أقوي عاصفة شمسية تعرض لها العالم كانت 1957، والتى أثرت على خطوط التليغراف في العالم، ولكن لا تؤثر العاصف الشمسية على أنقطاع  الانترنت خلال شهر أكتوبر.

وأوضح خبير أمن المعلومات، أن 95٪ من الانترنت في العالم عن طريق كابلات بحرية و 5٪ فقط عن طريق الهوائيات.

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