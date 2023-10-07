حادث تصادم سيارة ودراجة نارية يصيب 3 أشخاص في الغربية

إصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد، بطريق "طنطا -المحلة" في محافظة الغربية، في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية، وتم نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد تلقت إخطارا من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، باستقبال 3 أشخاص مصابين في حادث مروري، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية موتوسيكل على طريق "طنطا - المحلة" وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة، تم التحفظ على المركبة المتسببة في الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

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