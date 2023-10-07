إغلاق مطارات وسط وجنوب تل أبيب بعد صواريخ غزة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بأن وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بإغلاق مطارات بوسط وجنوب تل أبيب، بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة، وفي وقت سابق، أعلن يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، استدعاء جنود الاحتياط بعد الهجمات الصاروخية من قطاع غزة.

القبة الحديدية:

أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنه جرى إطلاق صواريخ داخل العمق الإسرائيلي، ولم تفلح القبة الحديدية في التصدي لها، وانطلقت صفارات الإنذار في القدس المحتلة، بينما سقطت صواريخ على مستوطنة قرب تل أبيب.

تل أبيب:

جرى إصابة 3 مستوطنين في الرملة قرب تل أبيب، جراء الهجوم الفلسطيني، حالة اثنين منهم خطرة، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه حدث تطور كبير، حيث قام مسلحون بالسيطرة على مركز الشرطة في ‎سديروت، وسط أنباء عن سقوط عدد من القتلى.