فلسطينيون يُحاصرون جيش الاحتلال ويحرقون دبابة إسرائيلية (شاهد)

أظهرت مقاطع فيديو عبر "وسائل التواصل الاجتماعي"، احتراق دبابة إسرائيلية على الحدود مع غزة، ومركبة عسكرية إسرائيلية، عاد بها فلسطينيون إلى القطاع، في إطار هجوم مُفاجئ وعنيف وقع صباح اليوم السبت.

وكان مُسلحون فلسطينيون تسللوا إلى مناطق في جنوب إسرائيل، بينما أطلق وابل من الصواريخ من قطاع غزة في الهجوم الذي أعلنت حركة حماس مسؤوليتها عنه.

وذكرت خدمات الطوارئ أن امرأة إسرائيلية قُتلت، بينما انتشرت طواقم الإسعاف في المناطق المحيطة بقطاع غزة، ودوت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل ومدينة القدس.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسلحين فتحوا النار على المارة في بلدة سديروت جنوبي إسرائيل، كما أظهرت لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي اشتباكات في شوارع المدينة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تسلل عدد من الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة"، وطلب من سكان المنطقة المحيطة بقطاع غزة البقاء في منازلهم.

وأضاف: "ستدافع القوات الإسرائيلية عن المدنيين الإسرائيليين، وستدفع منظمة حماس الإرهابية ثمنًا باهظًا لأفعالها".

وذكر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه سيجتمع مع كبار المسؤولين الأمنيين في الساعات المقبلة.

هجوم غزة الصاروخي يُنهي حياة إسرائيلية ويُصيب العشرات:

أطلقت دفعة صواريخ جديدة "قوية" من قطاع غزة نحو "إسرائيل"، بعد إطلاق المئات منها في وقت سابق من اليوم ذاته، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.

وكانت حركة "حماس" أعلنت أنها تشن هجومًا، أطلقت خلاله 5 آلاف صاروخ باتجاه إسرائيل.

وذكرت فرق طبية إسرائيلية أن امرأة قتلت في إسرائيل من جراء الهجوم، بينما أصيب عشرات الإسرائيليين إثر سقوط صواريخ على عسقلان.