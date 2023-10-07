جامعة أسيوط تعلن عن مراكز تدريب رياضية خلال "أكتوبر ونوفمبر وديسمبر"

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط تعلن إدارة اللياقة البدنية بالإدارة العامة لرعاية الشباب عن مراكز تدريب رياضية تحت شعار "نبضك حياتك" لطلبة وطالبات كليات الجامعة والمدن الجامعية خلال شهر “أكتوبر ونوفمبر وديسمبر” 2023

أوضح الدكتور أحمد المنشاوي إن الهدف من مراكز التدريب الرياضية رفع اللياقة العامة و الوصول للجسم المثالي وتخفيض الوزن ورفع مناعة الفرد وممارسة الرياضة الترويجية ويتم تدريب الطلبة بمركز اللياقة البدنية والحركية بالقرية الأولمبية والطالبات بصالة الإيروبكس بالقرية الأولمبية وذلك اعتباراً من بعد غدا يوم الإثنين القادم 9 من أكتوبر الجاري لمدة يومين أسبوعياً و هما الإثنين والأربعاء خلال شهر "أكتوبر ونوفمبر وديسمبر" 2023 بدءاً من الساعة الثانية ظهراً مؤكداً حرص الجامعة على التوعية بأهمية النشاط البدني وتكثيف الجهود الأكاديمية لتعزيز الوعي الرياضي وثقافة المنافسة الشريفة.

جامعة أسيوط تعلن عن مراكز تدريب رياضية خلال أشهر "أكتوبر ونوفمبر وديسمبر"

وأشادت الدكتورة مديحة درويش بدعم ورعاية إدارة الجامعة لكافة الأنشطة الطلابية وتشجيع الراغبين في ممارسة مختلف الرياضات الفردية أو الجماعية واضافت أن هذه الأنشطة تسهم في زيادة وعي الطلاب تجاه الموضوعات المتعلقة بممارسة النشاط البدن للحفاظ على الصحة البدنية والصحة النفسية والسلوكية لدى الطلبة والطالبات فضلاً عن تطوير مهاراتهم الإبداعية وإظهار المواهب

و قال الدكتور هيثم إبراهيم إن مراكز التدريب الرياضية تأتي تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة وإشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري والمشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة وأحمد رجب مدير إدارة اللياقة البدنية وأحمد عبدالرحمن وانشراح حلمي مسئولا النشاط مضيفاً أن على الطلاب الراغبين بالاشتراك التوجه إلى مسئولي النشاط بإدارة اللياقة البدنية بالإدارة العامة لرعاية الشباب