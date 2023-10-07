السبت 07 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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المرأة المصرية تحظى بتقدير كبير من القيادة السياسية (شاهد)

المرأة المصرية
المرأة المصرية

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا للمرأة المصرية، موضحًا أنه لأول مرة يتم إقامة جنازة عسكرية في تاريخ مصر للراحلة جيهان السادات.

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وأكد "الخطيب" خلال لقائه مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس السيسي أقام جنازة عسكرية لجيهان السادات، نظرا لدورها الكبير، منوهًا إلى أن ما قام به السيسي يعد تكريم للراحلة ورمزية لها.

المرأة المصرية

وتابعت: المرأة المصرية كان لها دورا كبيرا وحافظت على استقرار الدولة في 2011، و2013، حيث وقفت أمام جميع المؤامرات التي تحاك أمام الدولة، وتصدت لها بقوة وبسالة شديدة.

الاستحقاقات الدستورية

وأوضح أن الرئيس السيسي قارئ للمشهد وما تقدمه المرأة المصرية في كافة الاستحقاقات الدستورية، بالإضافة إلى دورها الكبير في بناء مستقبل أبنائها. 

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