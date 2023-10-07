إسرائيل تُعلن استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط بعد قصف غزة

وافق وزير الدفاع الإسرائيلي، "يوآف جالانت"، على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط، وفقًا لاحتياجات جيش الاحتلال الإسرائيلي، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت.

كما أعلن الوزير حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترًا من قطاع غزة، مما يسمح لقيادة الجبهة الداخلية بتقييد التجمعات.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي حالة التأهب للحرب، على خلفية "عملية مشتركة" نفذتها حركة حماس، وشملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل.

وأشار الجيش إلى أنه "يهاجم أهدافًا تابعة لحركة حماس في قطاع غزة".

وأضاف: "سيقوم الجيش الإسرائيلي بحماية سكان إسرائيل، وستدفع منظمة حماس الإرهابية ثمنًا باهظًا".

واعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "حماس هي صاحبة السيادة في قطاع غزة، وهي التي تقف وراء هذا الهجوم، وستتحمل نتائجه ومسؤوليته عما حدث".

من جهته، أعلن الجناح المسلح لحماس إطلاق أكثر من 5 آلاف صاروخ مع بدء "عملية طوفان الأقصى".

إسرائيل.. صفارات الإنذار تدوي في مُدن "تل أبيب والرملة وبئر السبع:

دوت صفارات الإنذار في مُدن "تل أبيب والرملة وبئر السبع" إلى جانب عدد من المُستوطنات في الجنوب، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين مُسلحين من غزة والجيش داخل مستوطنات حول قطاع غزة.

ونقلت الشرق كذلك عن الجيش الإسرائيلي أن عددًا من المسلحين تسللوا إلى إسرائيل من غزة.

وقالت أيضًا إن مناطق حدودية عدة شمال غرب قطاع غزة وشرق مخيم البريج وشرق خان يونس، شهدت اشتباكات مسلحة.

وتعرضت "إسرائيل"، لقصف بعشرات الصواريخ عليها من قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.