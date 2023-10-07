ختام البرنامج التدريبي لطلاب كليات السياحة والفنادق بالغردقة

اختتمت فاعليات المعسكر التدريبي الذي نظمه المجلس القومي للمرأة لطلبة وطالبات كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر والمعهد العالي للسياحة بالغردقة، وذلك في إطار مشروع دعم وتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة فى مصر، والذى نفذه المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار،و الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر، وتم تنظيم المعسكر بالاشتراك مع مؤسسة ويل سبرينج، واستمر على مدار ثلاثة أيام.

انطلقت فعاليات المعسكر التدريبي الذي ينظمه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر بالاشتراك مع مؤسسة ويل اسبرينج، والذى أقيم بالغردقة واستهدف 75 طالب وطالبة بكلية السياحة والفنادق بجامعتي الاقصر والغردقة ، ويهدف الى تدريبهم وتوعيتهم على كيفية دعم وتعزيز بيئة عمل آمنة للمرأة العاملة في القطاع السياحي ، و يستمر على مدار ٣ ايام.

وخلال اليوم الأخير من التدريب تحدثت داليا العجيمى مدير الموارد البشرية بأحد فنادق الغردقة والتى تم اختيارها نموذج سيدة ناجحة عاملة بالقطاع السياحى عن بداية عملها بالقطاع السياحى و مسيرتها بالقطاع منذ الالتحاق به حتى أصبحت مدير إدارة الموارد البشرية لأكبر مجموعة فنادق عالمية عاملة بالغردقة

وخلال المعسكر تم عقد مجموعات نقاشية مع الطلبة والطالبات للتعرف على وجهات نظرهم حول دور المرأة العاملة ومدى أهمية تقلدهن للمناصب القيادية فى المجالات المختلفة ، ومدى معرفتهم بالمفاهيم المتعلقة بتمكين المرأة واشكال العنف الموجه ضدها ومدى اهمية ملاءمة البيئة المحيطة لعمل المرأة.

وقد تضمن المعسكر العديد من الانشطة والموضوعات اهمها كيفية إدارة الوقت والتخطيط والمهارات الشخصية للحصول على العمل وقيم وأخلاقيات العمل ومهارات التواصل والعمل في فريق، الى جانب موضوعات الذكاء الاجتماعي ومعادلة التغيير.



كما تعرف الطلاب والطالبات على اشكال العنف ضد المرأة وتم عرض قصص نجاح لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة والفتاة.