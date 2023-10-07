روح مشوارك بسلام.. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة

تشهد ميادين والمحاور كل ممن محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم السبت، سيولة مرورية، وذلك بجوار رجال المرور تيسير حركة المرور وإزالة العوائع التي قد تولد على مدار اليوم وما يؤثر على حركة المركبات.

وتشهد محافظة القاهرة سيولة مرورية للمتجه نحو ميدان التحرير والمتحف المصري ووسط القاهرة وكذلك للمتجه إلي مناطق حلوان والملك الصالح والمقطم وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، كما انتظمت حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

بينما تشهد محافظة الجيزة سيولة مرورية في شارع فيصل الرئيسي وأيضًا كوبري الجيزة، وكوبري جامعة القاهرة، وانتظمت حركة المرور في الدقي والطوابق في فيصل وشارع العشرين حتى الطالبية وأعلى الطريق الدائري وأمام القادم من الأقاليم إلى القاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك على الطرق الساحلية الإسكندرية والصحراوية.

خصصت الإدارة العامة للمرور انتشار سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، لمُساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضت لحوادث من خلال الرقم 01221110000، في معظم الشوارع والميادين، والطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وميدان التحرير، ومنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة.

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.