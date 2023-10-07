الوادي الجديد تشارك في الملتقى الدولي للتمر بدولة المغرب

تشارك "تمور" احدي الشركات الخاصة بالوادي الجديد في معرض أرفود الدورة الثانية عشر للملتقى الدولي للتمر بدولة المغرب بمشاركة أكبر منتجي ومصنعي التمور حول العالم.

تعتبر مشاركة الوادي الجديد في الدورة الثانية عشر للملتقى الدولي للتمر في المغرب فرصة مهمة لعرض تمور الوادي الجديد وإبراز جودته وتنوعه أمام جمهور دولي

تحت رعاية جائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي، يقام معرض أرفود الذي يستمر لمدة خمسة أيام من 3 حتى 8 أكتوبر الجاري. يشارك في هذا المعرض أكبر منتجي ومصنعي التمور حول العالم، مما يوفر فرصة للتعرف على أحدث التقنيات والابتكارات في إنتاج وتصنيع التمور.

يعد ملتقى التمر الدولي فرصة للتعرف على أبرز الابتكارات في مجال صناعة التمور وتطويرها، بالإضافة إلى توفير فرصة التواصل مع المشترين والمستثمرين الدوليين. تهدف الشركة المصرية إلى توسيع شبكة توزيعها العالمية من خلال مشاركتها في هذا الملتقى، وتحقيق نجاح مستدام في صادراتها لتمو.

من المتوقع أن يستقطب معرض أرفود حشودا كبيرة من الزوار والمهتمين بقطاع التمور، وسيتيح للوادي الجديد فرصة لتقديم منتجاتها وإبراز التمور المميزة التي تنتجها. باعتبارها منطقة ذات تاريخ طويل في زراعة التمور وإنتاجها، فإن مشاركة الوادي الجديد في هذا المعرض تعزز مكانتها كوجهة متميزة لعشاق ومحترفي التمور في العالم.

تهدف الشركة إلى تعزيز العلاقات التجارية والقيام بصفقات مباشرة مع المشترين الدوليين خلال فترة المعرض، وإبراز قدراتها في تلبية احتياجات الأسواق العالمية. وسوف تستفيد الشركة أيضًا من فرصة تبادل المعرفة والتعلم من باقي المشاركين وجمعية المزارعين والخبراء في صناعة التمور.

بهذه المشاركة، تؤكد الوادي الجديد عزمها على المضي قدمًا في تعزيز قطاع التمور في المنطقة وبناء علاقات تجارية قوية في سوق التمور العالمي. تتوقع الشركة أن تكون مشاركتها مساهمة فعالة في تعزيز سمعة تمور الطحان وزيادة طلبها في الأسواق العالمية.

الوادي الجديد تشارك في الدورة الثانية عشر للملتقى الدولي للتمر بدولة المغرب

الوادي الجديد تشارك في الدورة الثانية عشر للملتقى الدولي للتمر بدولة المغرب